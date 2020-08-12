В Україні кількість інфікованих COVID-19 за добу збільшилася до 1433

В Україні за минулу добу зафіксовано 1 433 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Так, станом на ранок 12 серпня в Україні 84 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 970 летальних. 45 686 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 433 нові випадки.
Загалом проведено 1 214 941 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 752 пацієнти.
Статистика у регіонах:
- Вінницька область - 3 043 випадки;
- Волинська область - 4 423 випадки;
- Дніпропетровська область - 1 602 випадки;
- Донецька область - 1 011 випадків;
- Житомирська область - 2 215 випадків;
- Закарпатська область - 5 946 випадків;
- Запорізька область - 971 випадок;
- Івано-Франківська область - 6 039 випадків;
- Кіровоградська область - 728 випадків;
- м. Київ - 9 869 випадків;
- Київська область - 4 307 випадків;
- Львівська область - 11 308 випадків;
- Луганська область - 160 випадків;
- Миколаївська область - 744 випадки;
- Одеська область - 4 458 випадків;
- Полтавська область - 514 випадків;
- Рівненська область - 7 114 випадків;
- Сумська область - 716 випадків;
- Тернопільська область - 3 413 випадків;
- Харківська область - 5 169 випадків;
- Херсонська область - 276 випадків;
- Хмельницька область - 1413 випадків;
- Чернівецька область - 6 980 випадків;
- Черкаська область - 1 049 випадків;
- Чернігівська область - 1 080 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за останній місяць показник госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 зріс більш ніж на 40%. У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я має намір збільшити кількість ліжок із підведенням кисню.