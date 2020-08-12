В Україні кількість інфікованих COVID-19 за добу збільшилася до 1433

В Україні за минулу добу зафіксовано 1 433 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Так, станом на ранок 12 серпня в Україні 84 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 970 летальних. 45 686 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 433 нові випадки.

Загалом проведено 1 214 941 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 752 пацієнти.

Статистика у регіонах:

Вінницька область - 3 043 випадки;

Волинська область - 4 423 випадки;

Дніпропетровська область - 1 602 випадки;

Донецька область - 1 011 випадків;

Житомирська область - 2 215 випадків;

Закарпатська область - 5 946 випадків;

Запорізька область - 971 випадок;

Івано-Франківська область - 6 039 випадків;

Кіровоградська область - 728 випадків;

м. Київ - 9 869 випадків;

Київська область - 4 307 випадків;

Львівська область - 11 308 випадків;

Луганська область - 160 випадків;

Миколаївська область - 744 випадки;

Одеська область - 4 458 випадків;

Полтавська область - 514 випадків;

Рівненська область - 7 114 випадків;

Сумська область - 716 випадків;

Тернопільська область - 3 413 випадків;

Харківська область - 5 169 випадків;

Херсонська область - 276 випадків;

Хмельницька область - 1413 випадків;

Чернівецька область - 6 980 випадків;

Черкаська область - 1 049 випадків;

Чернігівська область - 1 080 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за останній місяць показник госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 зріс більш ніж на 40%. У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я має намір збільшити кількість ліжок із підведенням кисню.