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В Україні кількість інфікованих COVID-19 за добу збільшилася до 1433

Одужали за добу 752 пацієнти.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за добу збільшилася до 1433
Фото: Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

В Україні за минулу добу зафіксовано 1 433 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Так, станом на ранок 12 серпня в Україні 84 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 970 летальних. 45 686 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 433 нові випадки.

Загалом проведено 1 214 941 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 752 пацієнти.                                                                                                                                                                                             

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область - 3 043 випадки;
  • Волинська область - 4 423 випадки;
  • Дніпропетровська область - 1 602 випадки;
  • Донецька область - 1 011 випадків;
  • Житомирська область - 2 215 випадків;
  • Закарпатська область - 5 946 випадків;
  • Запорізька область - 971 випадок;
  • Івано-Франківська область - 6 039 випадків;
  • Кіровоградська область - 728 випадків;
  • м. Київ - 9 869 випадків;
  • Київська область - 4 307 випадків;
  • Львівська область - 11 308 випадків;
  • Луганська область - 160 випадків;
  • Миколаївська область - 744 випадки;
  • Одеська область - 4 458 випадків;
  • Полтавська область - 514 випадків;
  • Рівненська область - 7 114 випадків;
  • Сумська область - 716 випадків;
  • Тернопільська область - 3 413 випадків;
  • Харківська область - 5 169 випадків;
  • Херсонська область - 276 випадків;
  • Хмельницька область - 1413 випадків;
  • Чернівецька область - 6 980 випадків;
  • Черкаська область - 1 049 випадків;
  • Чернігівська область - 1 080 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за останній місяць показник госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 зріс більш ніж на 40%. У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я має намір збільшити кількість ліжок із підведенням кисню.

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