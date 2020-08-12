Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 20,5 млн осіб

Станом на ранок середи, 12 серпня, у світі зареєстрували 266 121 новий випадок захворювання на коронавірус СOVID-19. Померли за добу 6,5 тис. осіб

Про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 20 522 191 випадок інфікування і 745 928 смертей через COVID-19.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США: число померлих сягнуло 167 749, хворих - 5 305 957.

На другому місці - Бразилія з 3 112 393 інфікованих і 103 099 летальних випадків.

Індія займає третє місце: інфікованих уже 2 328 405 людей, кількість смертей - 46 188. У Росії 897 599 хворих і 15 131 летальний випадок.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, щоб вакцинувати від коронавірусної інфекції всіх мешканців планети, знадобиться понад 100 мільярдів доларів.