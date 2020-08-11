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Доля головного редактора білоруської "Нашої ниви" досі невідома

Припускають, що журналіста могли побити.

Доля головного редактора білоруської "Нашої ниви" досі невідома
Фото: скрін відео

Місце перебування головного редактора білоруського видання "Наша нива" Єгора Мартиновича залишається невідомою.

Про це повідомляє в телеграмі ресурс TUT.by.

"Досі невідомо, де перебуває головний редактор «Наша нива». Минула майже доба", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ресурсу, Єгор Мартинович зник учора вночі, коли їхав забирати дружину після роботи.

"Офіційно правоохоронні органи не прокоментували, що трапилося. Як вдалося дізнатися його дружині, Єгора затримали", - зазначено в повідомленні.

Де зараз перебуває журналіст - близькі та колеги не знають. Припускають, що журналіста могли побити.

Нагадаємо, у столиці Білорусі Мінську в неділю, 9 серпня, відразу після закриття виборчих дільниць на проспекті Незалежності почали збиратися протестувальники

У країні вже другий день тривають акції протесту і сутички їх учасників із співробітниками правоохоронних структур після того, як на виборах президента, за попередніми даними ЦВК республіки, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, а його основна суперниця Тихановська - 10,9%.

У країні майже не працює інтернет, є перебої з доступом до ЗМІ, крім державних. 

У столиці Білорусі та в інших містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Силовики проти них використовували світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. 

Сьогодні, 11 серпня, розпочалася нова хвиля протестів, біля 19:00 громадяни почали виходити на вулиці. Мітингувальників закликали розосередитися і пересуватися по місту невеликими групами до 20 осіб. 

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