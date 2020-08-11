У метро Мінська чоловік вистрибнув на колію і зупинив потяг метро. В руках у нього був плакат з написом "Припиніть убивати та калічити людей".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так чоловік виступив проти дій силовиків, які б'ють мітингувальників і застосовують проти людей спецзасоби і зброю.

Через інцидент лінія метро зупинилася, пасажири очікували на пероні відновлення руху.

Протест тривав п'ять хвилин. Повідомляли, що вся Московська (синя) лінія метро була тимчасово заблокована.

"О 14:35 на станції Кастричницька пасажир стрибнув на колію. Потім його витягли працівники метро. О 14:40 рух було відновлено. Ми працюємо повний робочий день", - повідомив офіційний коментатор метрополітену.

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Нагадаємо, у Білорусі другий день тривають акції протесту і сутички їх учасників із співробітниками правоохоронних структур після того, як на виборах президента, за попередніми даними ЦВК республіки, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, а його основна суперниця Тихановська - 10,9%.

У країні майже не працює інтернет, є перебої з доступом до ЗМІ, крім державних.

У столиці Білорусі та в інших містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Силовики проти них використовували світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. Увечері 10 серпня МВС повідомило про першого загиблого. Відомство вважає, що чоловік нібито невдало намагався кинути в ОМОН вибуховий пристрій. Також повідомляли про 3 тис. затриманих.

Сьогодні вранці стало відомо, що опозиційна кандидатка Світлана Тихановська поїхала до Литви. Пізніше було оприлюднено її два відеозвернення. У першому вона, зокрема, заявляє, що прийняла рішення виїхати з республіки "абсолютно самостійно". У другому закликала своїх прихильників не протистояти міліції та більше не виходити на площі, щоб не наражати своє життя на небезпеку. Коли саме були записані ці відео - до від'їзду Тихановської чи після - невідомо.