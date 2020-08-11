У Google-maps з’явилася інтерактивна карта протестів у Білорусі

Акції протесту відбуваються в Мінську і у великих містах країни.

У застосунку Google-maps створили інтерактивну карту протестних акцій у Білорусі.

На карті в режимі реального часу можна подивитися, де міліція заблокувала рух, де мітингарі можуть знайти прихисток.

Різними маркерами позначено пункти допомоги протестувальникам, станції метро, закриті для входу людей, а також місця перекриття вулиць. Жовтим позначено місця, де протестувальники потребують допомоги, рожевим - місця розгону учасників акцій, помаранчевим - затримання протестувальників.

Крім того, на карті позначено місця скупчення загонів ОМОНу, автомобілів і техніки силовиків.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,23%, опозиційна кандидатка Світлана Тихановська - 9,9%.

Після закриття виборчих дільниць по всій країні почалися масові акції протесту. У Мінську та інших містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей, відбулися сутички з силовиками, які використовували проти протестувальників світлошумові гранати, водомети і гумові кулі.

Увечері 10 серпня МВС повідомило про першого загиблого на акціях протесту. Відомство вважає, що чоловік нібито невдало намагався кинути в ОМОН вибуховий пристрій.