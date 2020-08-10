Уряд Лівану пішов у відставку на тлі масових протестів.

Прем'єр-міністр Хассан Діабі звернувся до нації, заявивши про свою відставку та відставку уряду, передає CNN.

"Ліван вже потерпав від найгіршої за десятиліття економічної кризи в поєднанні зі зростанням рівня захворюваності на коронавірус, а уряд зазнав звинувачень у корупції та грубій безгосподарності", - зазначається в повідомленні.

Хасан Діабі обійняв посаду прем’єра торік у грудні, через два місяці після народного повстання. Його уряд складається з технократів, Діабі підтримували великі політичні партії, включаючи підтримувану Іраном "Хезболлу".

Тепер країна буде змушена знайти третього прем'єр-міністра за менш ніж рік, щоб боротися з кризою, яку Ліван відчуває в різних сферах.

Ліванська валюта втратила 70% своєї вартості з часу початку антиурядових акцій протесту. Бідність зросла, і Світовий банк прогнозує, що до 2020 року понад половина населення країни житиме за межею бідності.

Напередодні ввечері в Бейруті відбулися жорстокі протести біля будівлі кабміну країни. Протестувальники кидали каміння, феєрверки та коктейлі Молотова у силовиків, які застосували до протестувальників сльозогінний газ. Під час сутичок поранення отримали 700 протестувальників та 70 поліцейських.

8 серпня демонстранти захопили МЗС Лівану, Міністерство економіки, штаб-квартиру Асоціації ліванських банків, штурмували Міністерство енергетики та Міністерство навколишнього середовища. Військові відтіснили протестувальників із урядових будівель.

На тлі протестів прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб пообіцяв провести дострокові парламентські вибори.