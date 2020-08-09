У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід
У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід
Кличко попросив Bolt прибрати пункти прокату електросамокатів (оновлено)
Кличко попросив Bolt прибрати пункти прокату електросамокатів (оновлено)
Корінне населення арктичної зони Росії просить Ілона Маска бойкотувати "Норнікель"
Корінне населення арктичної зони Росії просить Ілона Маска бойкотувати "Норнікель"
Кабмін затвердив план протидії росту захворюваності на коронавірус
Кабмін затвердив план протидії росту захворюваності на коронавірус
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Беларусь перед выбором. Что будет после 9 августа
Беларусь перед выбором. Что будет после 9 августа
США проти Коломойського та Боголюбова: подробиці справи
США проти Коломойського та Боголюбова: подробиці справи
21-річний син Віктора Павліка помер від раку
21-річний син Віктора Павліка помер від раку
«Ми все життя втратили». Як живуть потерпілі від вибуху на Позняках, що вже мусили б отримати нове житло
«Ми все життя втратили». Як живуть потерпілі від вибуху на Позняках, що вже мусили б отримати нове житло
ГоловнаСвіт

Внаслідок вибуху у Бейруті загинув 32-річний українець

У момент вибуху він вийшов з офісу.

Внаслідок вибуху у Бейруті загинув 32-річний українець
Вільям Азар
Фото: facebook.com/ihor.ostash

Внаслідок вибуху у Бейруті загинув українець Вільям Азар. Про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ на своїй сторінці у фейсбук

"Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара. Його мати - киянка Наталія Азар", - написав посол.

Чоловікові було 32 роки.

"Він збирався одружитися. Здається, ще недавно голосував у посольстві. Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому", - повідомив дипломат.

Нагадаємо, 4 серпня у столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух. Грибоподібну хмару було видно за десятки кілометрів від місця трагедії.

За попередньою версією, причина вибуху - потрапляння іскри під час зварювання дверей ангара. У самому ангарі розміщувалося понад 2700 тонн нітрату амонію (аміачна селітра). 

Як пізніше з'ясувалося, речовину було конфісковано з корабля, що належав російському бізнесменові, який проживає на Кіпрі - Ігорю Гречушкіну (Хабаровськ). Судно мало йти за маршрутом з Батумі (під прапором Молдови) в Бейру (Мозамбік).

У результаті руйнувань понад 300 тисяч мешканців столиці Лівану залишилися без домівок. Загинуло 158 осіб, серед них дружина посла Нідерландів. Шість тисяч людей отримали поранення, ще 60 вважають зниклими безвісти.

Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибуху у порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також