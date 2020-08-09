Внаслідок вибуху у Бейруті загинув 32-річний українець

У момент вибуху він вийшов з офісу.

Внаслідок вибуху у Бейруті загинув українець Вільям Азар. Про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ на своїй сторінці у фейсбук.

"Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара. Його мати - киянка Наталія Азар", - написав посол.

Чоловікові було 32 роки.

"Він збирався одружитися. Здається, ще недавно голосував у посольстві. Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому", - повідомив дипломат.

Нагадаємо, 4 серпня у столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух. Грибоподібну хмару було видно за десятки кілометрів від місця трагедії.

За попередньою версією, причина вибуху - потрапляння іскри під час зварювання дверей ангара. У самому ангарі розміщувалося понад 2700 тонн нітрату амонію (аміачна селітра).

Як пізніше з'ясувалося, речовину було конфісковано з корабля, що належав російському бізнесменові, який проживає на Кіпрі - Ігорю Гречушкіну (Хабаровськ). Судно мало йти за маршрутом з Батумі (під прапором Молдови) в Бейру (Мозамбік).

У результаті руйнувань понад 300 тисяч мешканців столиці Лівану залишилися без домівок. Загинуло 158 осіб, серед них дружина посла Нідерландів. Шість тисяч людей отримали поранення, ще 60 вважають зниклими безвісти.

Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибуху у порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.