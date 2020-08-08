Євросоюз занепокоєний спробами Росії переглянути свою роль у "нормандському форматі" і ТКГ, - посол

Європейський Союз занепокоєний спробами Росії переглянути свою роль у "нормандському форматі" і Тристоронній контактній групі. Про це заявив посол ЄС в РФ Маркус Едерер в інтерв’ю агентству Интерфакс.

"Розвиток ситуації, який спостерігається останнім часом, викликає стурбованість. Я б назвав це спробами Росії переглянути свою роль в" нормандському форматі " і ТГК, а можливо навіть і надати їй нового змісту" - сказав Едерер.

За його словами, про такі спроби свідчить позиція делегації РФ в ході останнього раунду переговорів політичних радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні, а також недавній лист Дмитра Козака до німецького колеги, головним сигналом якого було те, що Росія виходить із нормандських переговорів щодо примирення на Донбасі на рівні радників лідерів держав.

Дипломат нагадав, що з самого початку Росія брала участь в" нормандському форматі " і ТКГ в якості сторони конфлікту на сході України.

"Я б сказав, що цей факт не узгоджується із заявами, які останнім часом ми все частіше чуємо з боку наших російських партнерів про те, що бойові дії на Донбасі - це внутрішньоукраїнський конфлікт. Я вважаю, що початковий розклад також має на увазі велику частку відповідальності російської сторони за вирішення конфлікту" - наголосив посол.

Він підкреслив, що "будь-які, навіть віддалені, натяки на можливу відмову Росії від своїх обов'язків в "нормандському форматі" або Тристоронній контактній групі або на "Rus-exit" з цих форматів можуть негативно позначитися на врегулюванні конфлікту".

Едерер також нагадав, що головною умовою будь-якої значної зміни відносин з Росією для ЄС є прогрес щодо Мінських угод, спрямованих на врегулювання конфлікту на сході України, і виконання цих угод.

"Така позиція ЄС, і вона не зміниться" - відзначив дипломат.

Нагадаємо, Козак написав листа радникові канцлерки Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, зокрема Андрію Єрмаку. У ньому він запропонував відмовитися від переговорів щодо Донбасу на рівні радників. Російський політик назвав їх "безглуздими" і запропонував відмовитися від такого формату.