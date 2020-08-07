В Індії при приземленні розвалився літак, є загиблі та постраждалі

Двоє людей загинули, не менше 40 - постраждали.

Двоє людей загинули, не менше 40 постраждали в п'ятницю в результаті жорсткої посадки літака авіакомпанії Air India на півдні Індії.

Про це повідомляє індійська газета The Hindustan Times, передає "Інтерфакс-Україна".

За попередніми даними, один із загиблих - пілот літака.

Лайнер авіакомпанії Air India, який прямував рейсом Дубай-Кожикоде викотився за межі злітно-посадочної смуги і розвалився на декілька фрагментів.

Особливо постраждала кабіна пілотів.

На борту літака знаходився 191 пасажир. На місці події працюють медики і рятувальники.

Нагадаємо, 18 липня у Коломиї літак здійснив аварійну посадку у полі.