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В Іспанії літак пішов на екстрену посадку через українця, який відмовився вдягти маску

Чоловік мав симптоми сп'яніння.

В Іспанії рейс Air Europa між островом Гран-Канарія та Мадридом екстрено посадили в аеропорту Малаги через відмову пасажира-українця вдягти маску.

Інцидент трапився увечері 6 серпня, пише іспанське видання elPeriodico.

Зазначається, що екіпаж неодноразово просив чоловіка вдягти маску, однак той відмовлявся. Через це був активований спеціальний протокол, відповідно до якого літак мали посадити в екстреному порядку. 

Асоціація Controladores Aéreos.org підтвердила інформацію про цей інцидент, зазначивши, що зразу після приземлення "конфліктного пасажира" чекали працівники Цивільної гвардії.

Також вказується, що чоловік мав симптоми сп'яніння. Після його висадки борт відправився до Мадрида.

Нагадаємо, що наприкінці липня аналогічний випадок трапився в Штатах. Пілоти авіакомпанії Delta повернули літак до посадкових воріт через те, що частина пасажирів відмовилася вдягти маски. Двох пасажирів висадили, після чого літак відправився за своїм рейсом з Детройта в Атланту. 

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