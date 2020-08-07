В Іспанії літак пішов на екстрену посадку через українця, який відмовився вдягти маску

В Іспанії рейс Air Europa між островом Гран-Канарія та Мадридом екстрено посадили в аеропорту Малаги через відмову пасажира-українця вдягти маску.

Інцидент трапився увечері 6 серпня, пише іспанське видання elPeriodico.

Зазначається, що екіпаж неодноразово просив чоловіка вдягти маску, однак той відмовлявся. Через це був активований спеціальний протокол, відповідно до якого літак мали посадити в екстреному порядку.

Асоціація Controladores Aéreos.org підтвердила інформацію про цей інцидент, зазначивши, що зразу після приземлення "конфліктного пасажира" чекали працівники Цивільної гвардії.

Vuelo de Gran Canaria a Madrid se desvía de urgencia a #Málaga por pasajero conflictivo a bordo. Se le recorta la maniobra en lo posible. #Trabajoenequipo #SafetyFirst pic.twitter.com/CRKHjv48Hv — Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) August 6, 2020

Також вказується, що чоловік мав симптоми сп'яніння. Після його висадки борт відправився до Мадрида.

Нагадаємо, що наприкінці липня аналогічний випадок трапився в Штатах. Пілоти авіакомпанії Delta повернули літак до посадкових воріт через те, що частина пасажирів відмовилася вдягти маски. Двох пасажирів висадили, після чого літак відправився за своїм рейсом з Детройта в Атланту.