В Україні оновили розподіл на карантинні зони — до червоної потрапив Харків

Харків, Костопільський район Рівненської області і Кіцманський район Чернівецької області потрапили в оновлену червону карантинну зону.

Відповідна інформація розміщена на сайті Центру громадського здоров'я.

До помаранчевої потрапили:

Городенківський і Тисменицький райони Івано-Франківської області

Миколаївський, Городоцький, Перемишлянський, Пустомитівський райони Львівської області та місто Львів

Луцький і Любешівський райони Волинської області, Луцьк

Рівненський район Рівненщини.

До жовтої зони потрапили:

Козелецький, Носівський, Ніжинський, Бобровицький, Прилуцький район Чернігівської області, а також міста Ніжин і Прилуки

на Житомирщині туди віднесли Житомирський, Любарський, Романівський, Пулинський райони, Бердичів і Житомир

у Хмельницькій області жовтим позначено Білогірський, Волочиський, Теофіпольський, Красилівський, Чемеровецький райони, місто Хмельницький

у Чернівецький області жовті Путильський, Вижницький, Сторожинецький, Глибоцький, Герцаївський, Новоселицький, Хотинський, Кельменецький, Сокирянський, Заставнівський райони

в Івано-Франківській області жовті Коломия, Калуш, Косівський, Коломийський, Снятинський райони

на Львівщині - Жовківський, Яворівський і Кам'янка-Бузький райони

усе Закарпаття

м. Дубно, Ківерцівський, Маневицький, Гощанський, Здолбунівський райони Рівненської області

Володимир-Волинський і Нововолинськ Волинської області.

"Луцьк наразі переміщено до помаранчевої карантинної зони, Тернопіль - до зеленої. Ще тиждень тому обидва міста були в червоній зоні", - повідомили в МОЗ.

Нагадаємо, що новий розподіл за карантинними обмеженнями діє з 1 серпня. Зелена зона передбачає перебування у громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для жовтої зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

У помаранчевій зоні (+ обмеження жовтої) забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 людей.

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), заборонено роботу громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.