​На Закарпатті затримали вимагачів, які шантажували потерпілих пікантними відео за їх участю
​На Закарпатті затримали вимагачів, які шантажували потерпілих пікантними відео за їх участю
Зеленський призначив начальника ГУР Міноборони (оновлено)
Зеленський призначив начальника ГУР Міноборони (оновлено)
Блохін - гордість нації, а Суркіс - ніхто, - Мирон Маркевич
Блохін - гордість нації, а Суркіс - ніхто, - Мирон Маркевич
Зеленський розповів, чому призначив Кравчука у ТКГ і чому пішов Кучма
Зеленський розповів, чому призначив Кравчука у ТКГ і чому пішов Кучма
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Капітан судна, яке привезло в Бейрут вибухову селітру, розповів, що "кожного місяця писав Путіну"
Капітан судна, яке привезло в Бейрут вибухову селітру, розповів, що "кожного місяця писав Путіну"
Коломойський прокоментував звинувачення Мін'юсту США
Коломойський прокоментував звинувачення Мін'юсту США
Мін’юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів доларів із ПриватБанку
Мін’юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів доларів із ПриватБанку
Ультрас "Динамо" висунули ультиматум Суркісу
Ультрас "Динамо" висунули ультиматум Суркісу
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні оновили розподіл на карантинні зони — до червоної потрапив Харків

Також найсуворіший карантин чекає на Костопільський район Рівненської області і Кіцманський район Чернівецької. 

В Україні оновили розподіл на карантинні зони — до червоної потрапив Харків
Фото: facebook.com/koda.gov.ua

Харків, Костопільський район Рівненської області і Кіцманський район Чернівецької області потрапили в оновлену червону карантинну зону

Відповідна інформація розміщена на сайті Центру громадського здоров'я.

До помаранчевої потрапили:

  • Городенківський і Тисменицький райони Івано-Франківської області
  • Миколаївський, Городоцький, Перемишлянський, Пустомитівський райони Львівської області та місто Львів
  • Луцький і Любешівський райони Волинської області, Луцьк
  • Рівненський район Рівненщини.

До жовтої зони потрапили:

  • Козелецький, Носівський, Ніжинський, Бобровицький, Прилуцький район Чернігівської області, а також міста Ніжин і Прилуки
  • на Житомирщині туди віднесли Житомирський, Любарський, Романівський, Пулинський райони, Бердичів і Житомир
  • у Хмельницькій області жовтим позначено Білогірський, Волочиський, Теофіпольський, Красилівський, Чемеровецький райони, місто Хмельницький
  • у Чернівецький області жовті Путильський, Вижницький, Сторожинецький, Глибоцький, Герцаївський, Новоселицький, Хотинський, Кельменецький, Сокирянський, Заставнівський райони
  • в Івано-Франківській області жовті Коломия, Калуш, Косівський, Коломийський, Снятинський райони
  • на Львівщині - Жовківський, Яворівський і Кам'янка-Бузький райони
  • усе Закарпаття 
  • м. Дубно, Ківерцівський, Маневицький, Гощанський, Здолбунівський райони Рівненської області
  • Володимир-Волинський і Нововолинськ Волинської області. 

"Луцьк наразі переміщено до помаранчевої карантинної зони, Тернопіль - до зеленої. Ще тиждень тому обидва міста були в червоній зоні", - повідомили в МОЗ. 

Нагадаємо, що новий розподіл за карантинними обмеженнями діє з 1 серпня. Зелена зона передбачає перебування у громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для жовтої зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

У помаранчевій зоні (+ обмеження жовтої) забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 людей.

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), заборонено роботу громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також