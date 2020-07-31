До червоної зони внесли Луцьк, Тернопіль і один район Чернівецької області

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розділила регіони України за рівнем епідеміологічної небезпеки в умовах коронавірусу.

Визначено вісім регіонів, у яких буде зонування, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Визначили регіони, які можуть потрапити до зон, чітко встановили критерії, де регіони на рівні адмінтеродиниць можуть потрапити до тих чи інших зон і обмежень. Перший критерій - завантаженість ліжок менш ніж 50%, другий - середня кількість тестувань не менш ніж 24 на 100 тис. населення, третій - коефіцієнт виявлення випадків інфікування, четвертий - динаміка зростання випадків не більш ніж 10%", - повідомив Степанов.

Перехід відбуватиметься з понеділка, 3 серпня.

"У нас визначено вісім регіонів, в яких будуть встановлені ті чи інші зони, які перевищили базові нормативи: Вінницька, Волинська, Житомирська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська і Чернівецька області", - повідомив Степанов.

До червоної зони, де забороняється навіть робота громадського транспорту, внесли Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.

Помаранчева:

Волинська область - Луцький і Любешівський райони,

Івано-Франківська область - Івано-Франківський і Тисменицький райони,

Львівська область - Львів, Миколаївський, Перемишлянський і Пустомитівський райони,

Тернопільська область - м. Бережани і Бучацький район.

У жовтій зоні:

Вінниця і Могилів-Подільський, Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчинський райони Вінницької області;

Нововолинськ, Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони Волинської області;

Житомир, Бердичів, Малин і Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, Романівський і Черняхівський райони Житомирської області;

Берегове, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський і Хустський райони Закарпатської області;

Яремче, Богородчанський, Городенківський, Косівський і Надвірнянський райони Івано-Франківської області;

Жовківський, Яворівський і Кам’янка-Бузький райони Львівської області;

Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький і Чортківський райони Тернопільської області;

Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області.

Перейти в легшу зону можна після того, як ситуація поліпшується три дні поспіль. У жорсткішу зону потрапляють після погіршення, що спостерігається хоча б за одним з показників п'ять днів поспіль. Кожної п'ятниці будуть проводити засідання комісії та визначатимуть перелік регіонів за зонами. Перехід починатиметься з понеділка.

Нагадаємо, що з 1 серпня адаптивний карантин упроваджується відповідно до регіонального зонування.

Зелена зона передбачає перебування у громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для жовтої зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

У помаранчевій зоні (+ обмеження жовтої) забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 людей.

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), заборонено роботу громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.