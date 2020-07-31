За добу в Україні зафіксували 1090 нових випадків COVID-19

Найбільша кількість захворіла в Києві та у Львівській області.

За добу в Україні зафіксували 1090 нових випадків коронавірусу COVID-19, померло 20 осіб, загалом інфіковано 69 884 осіб.

Про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Загальна кількість інфікованих від початку пандемії - 69 884 особи, одужали 38 752, померли від початку пандемії 1693 людини.

Фото: МОЗ

Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 29 439 осіб. Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання за минулу добу зафіксовано в Києві та у Львівській області.

Вінницька область - 2736 випадків;

Волинська область - 3783 випадки;

Дніпропетровська область - 1402 випадки;

Донецька область - 881 випадок;

Житомирська область - 1850 випадків;

Закарпатська область - 5146 випадків;

Запорізька область - 790 випадків;

Івано-Франківська область - 4557 випадків;

Кіровоградська область - 703 випадки;

м. Київ - 8241 випадок;

Київська область - 3716 випадків;

Львівська область - 9526 випадків;

Луганська область - 126 випадків;

Миколаївська область - 590 випадків;

Одеська область - 3214 випадків;

Полтавська область - 440 випадків;

Рівненська область - 6024 випадки;

Сумська область - 485 випадків;

Тернопільська область - 2976 випадків;

Харківська область - 3711 випадків;

Херсонська область - 227 випадків;

Хмельницька область - 1138 випадків;

Чернівецька область - 5875 випадків;

Черкаська область - 924 випадки;

Чернігівська область - 823 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у світі станом на ранок 31 липня зафіксовано 17 476 120 випадків коронавірусу COVID-19 і 676 759 смертей.