За добу в Україні зафіксували 1090 нових випадків COVID-19

За добу в Україні зафіксували 1090 нових випадків коронавірусу COVID-19, померло 20 осіб, загалом інфіковано 69 884 осіб.
Про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
Загальна кількість інфікованих від початку пандемії - 69 884 особи, одужали 38 752, померли від початку пандемії 1693 людини.
Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 29 439 осіб. Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання за минулу добу зафіксовано в Києві та у Львівській області.
- Вінницька область - 2736 випадків;
- Волинська область - 3783 випадки;
- Дніпропетровська область - 1402 випадки;
- Донецька область - 881 випадок;
- Житомирська область - 1850 випадків;
- Закарпатська область - 5146 випадків;
- Запорізька область - 790 випадків;
- Івано-Франківська область - 4557 випадків;
- Кіровоградська область - 703 випадки;
- м. Київ - 8241 випадок;
- Київська область - 3716 випадків;
- Львівська область - 9526 випадків;
- Луганська область - 126 випадків;
- Миколаївська область - 590 випадків;
- Одеська область - 3214 випадків;
- Полтавська область - 440 випадків;
- Рівненська область - 6024 випадки;
- Сумська область - 485 випадків;
- Тернопільська область - 2976 випадків;
- Харківська область - 3711 випадків;
- Херсонська область - 227 випадків;
- Хмельницька область - 1138 випадків;
- Чернівецька область - 5875 випадків;
- Черкаська область - 924 випадки;
- Чернігівська область - 823 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у світі станом на ранок 31 липня зафіксовано 17 476 120 випадків коронавірусу COVID-19 і 676 759 смертей.