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За добу в Україні зафіксували 1090 нових випадків COVID-19

Найбільша кількість захворіла в Києві та у Львівській області.

За добу в Україні зафіксували 1090 нових випадків коронавірусу COVID-19, померло 20 осіб, загалом інфіковано 69 884 осіб. 

Про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Загальна кількість інфікованих від початку пандемії - 69 884 особи, одужали 38 752, померли від початку пандемії 1693 людини.

Фото: МОЗ

Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 29 439 осіб. Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання за минулу добу зафіксовано в Києві та у Львівській області.

  • Вінницька область - 2736 випадків;
  • Волинська область - 3783 випадки;
  • Дніпропетровська область - 1402 випадки;
  • Донецька область - 881 випадок;
  • Житомирська область - 1850 випадків;
  • Закарпатська область - 5146 випадків;
  • Запорізька область - 790 випадків;
  • Івано-Франківська область - 4557 випадків;
  • Кіровоградська область - 703 випадки;
  • м. Київ - 8241 випадок;
  • Київська область - 3716 випадків;
  • Львівська область - 9526 випадків;
  • Луганська область - 126 випадків;
  • Миколаївська область - 590 випадків;
  • Одеська область - 3214 випадків;
  • Полтавська область - 440 випадків;
  • Рівненська область - 6024 випадки;
  • Сумська область - 485 випадків;
  • Тернопільська область - 2976 випадків;
  • Харківська область - 3711 випадків;
  • Херсонська область - 227 випадків;
  • Хмельницька область - 1138 випадків;
  • Чернівецька область - 5875 випадків;
  • Черкаська область - 924 випадки;
  • Чернігівська область - 823 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у світі станом на ранок 31 липня зафіксовано 17 476 120 випадків коронавірусу COVID-19 і 676 759 смертей.

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