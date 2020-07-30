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​У Києві зафіксовано найвищий добовий приріст захворюваності на COVID-19 по країні

199 мешканців столиці отримали позитивний тест на коронавірус.

​У Києві зафіксовано найвищий добовий приріст захворюваності на COVID-19 по країні
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

У Києві зафіксували рекордний добовий приріст хворих на коронавірусну недугу. За останню добу COVID-19 виявили в 199 жителів столиці. Це також найвищий добовий показник в Україні.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

У Львівській області за добу виявили 133 нові випадки зараження.

105 нових випадків за добу зафіксовано в Рівненській області, 104 - в Івано-Франківській.

Разом із тим у Херсонській і Луганській областях за добу не виявили жодного нового інфікованого ковідом.

Загалом антирекорд фіксують по всій країні. За минулу добу COVID-19 діагностовано майже 1197 осіб, одужало 760 пацієнтів, 23 померли.

Нагадаємо, що вчора увечері стало відомо про значне зростання кількості захворілих коронавірусом в гуртожитку КПІ. Число інфікованих курсантів виросло на 81 особу, таким чином COVID-19 виявили у 133 студентів. Загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти. 

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