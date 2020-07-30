​В аеропорту "Київ" пасажирів тестують на COVID-19

У Міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського почали проводити ПЛР-тестування пасажирів на коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту, інформують "Українські Новини".

"Дослідження переважно проходять пасажири, які прилетіли з країн "червоної зони", але тест може зробити будь-який пасажир", - сказано в ньому.

Тестування здійснюється в загальнодоступній зоні, біля медпункту на першому поверсі терміналу А.У пункті тестування медпрацівник бере мазок з горла і носа, після чого матеріал направляється на дослідження в лабораторію Інституту мікробіологічних досліджень IMD, результат дослідження надійде на е-мейл пасажира впродовж 24 годин.Також результати тестів лабораторія надсилає до Центру громадського здоров'я.За наявності негативного результату з мобільного додатку "Дій вдома" пасажиру надсилається повідомлення про зняття з резервації і припинення дії 14-денного контролю самоізоляції.Вартість такої послуги становить 1700 гривень.