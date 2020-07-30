Курс на $2000. Золото б'є рекорди на залитих грішми ринках
Курс на $2000. Золото б'є рекорди на залитих грішми ринках
"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
Ляшко назвав умову, за якої Євросоюз відкриє кордони для українців
Ляшко назвав умову, за якої Євросоюз відкриє кордони для українців
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

​В аеропорту "Київ" пасажирів тестують на COVID-19

Дослідження проходять пасажири, які прилетіли з країн "червоної зони".

​В аеропорту "Київ" пасажирів тестують на COVID-19
Фото: www.epravda.com.ua

У Міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського почали проводити ПЛР-тестування пасажирів на коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту, інформують "Українські Новини".

"Дослідження переважно проходять пасажири, які прилетіли з країн "червоної зони", але тест може зробити будь-який пасажир", - сказано в ньому.

Тестування здійснюється в загальнодоступній зоні, біля медпункту на першому поверсі терміналу А.У пункті тестування медпрацівник бере мазок з горла і носа, після чого матеріал направляється на дослідження в лабораторію Інституту мікробіологічних досліджень IMD, результат дослідження надійде на е-мейл пасажира впродовж 24 годин.Також результати тестів лабораторія надсилає до Центру громадського здоров'я.За наявності негативного результату з мобільного додатку "Дій вдома" пасажиру надсилається повідомлення про зняття з резервації і припинення дії 14-денного контролю самоізоляції.Вартість такої послуги становить 1700 гривень.

Нагадаємо, на початку липня міністр інфраструктури Владислав Криклій під час наради з президентом Володимиром Зеленським повідомив, що в аеропортах Києва та Львова встановлять лабораторії для перевірки на коронавірус. Міністр розповів, що в цих лабораторіях прибулі пасажири зможуть робити ПЛР-тести, а в разі негативного результату не будуть змушені проходити самоізоляцію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також