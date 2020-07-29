Кличко: найдовше коронавірус у стаціонарі лікували 41 день

Швидше одужують молоді люди і діти.

У Києві найдовше стаціонарне лікування коронавірусу зайняло 41 день. Найшвидше одужують діти та молоді люди.

Про це на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Але в нас є і приємні рекорди — нещодавно коронавірус подолала жінка, якій 93 роки. Днями її виписали з лікарні. Раніше вилікувалася жінка, якій 95 років”, — повідомив Кличко.

Він додав, що за минулу добу в Києві виявили 132 нових інфікованих, двоє померли. За весь період зафіксовано 132 летальні випадки і 7932 хворих. Одужали 2877 людей.

Фото: КМДА

Нагадаємо, що 28 липня в Україні виявили 1022 нові випадки захворювання на COVID-19. Київ знову опинився в лідерах за захворюваністю. Загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 67 597 осіб. Одужали 37 394, померли 1650 осіб.