Головна суперниця Лукашенка на виборах з другої спроби відповіла, чий Крим
Головна суперниця Лукашенка на виборах з другої спроби відповіла, чий Крим
У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Степанова
У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Степанова
"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
Кучма виходить з переговорної групи щодо Донбасу
Кучма виходить з переговорної групи щодо Донбасу
"Ліверпуль" пропустив найшвидший гол в Англійській прем'єр-лізі у своїй історії
"Ліверпуль" пропустив найшвидший гол в Англійській прем'єр-лізі у своїй історії
Алексей Резников: «Надеюсь, что та сторона не хочет нарушить перемирие, толком его не начав»
Алексей Резников: «Надеюсь, что та сторона не хочет нарушить перемирие, толком его не начав»
Європа готується до другої хвилі коронавірусу
Європа готується до другої хвилі коронавірусу
Ляшко назвав умову, за якої Євросоюз відкриє кордони для українців
Ляшко назвав умову, за якої Євросоюз відкриє кордони для українців
Уруський: "Антонов" сам себе вимучує і з великим болем позбувається своєї минулої величі
Уруський: "Антонов" сам себе вимучує і з великим болем позбувається своєї минулої величі
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Кличко: найдовше коронавірус у стаціонарі лікували 41 день

Швидше одужують молоді люди і діти.

У Києві найдовше стаціонарне лікування коронавірусу зайняло 41 день. Найшвидше одужують діти та молоді люди.

Про це на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Але в нас є і приємні рекорди — нещодавно коронавірус подолала жінка, якій 93 роки. Днями її виписали з лікарні. Раніше вилікувалася жінка, якій 95 років”, — повідомив Кличко.

Він додав, що за минулу добу в Києві виявили 132 нових інфікованих, двоє померли. За весь період зафіксовано 132 летальні випадки і 7932 хворих. Одужали 2877 людей.

Фото: КМДА

Нагадаємо, що 28 липня в Україні виявили 1022 нові випадки захворювання на COVID-19. Київ знову опинився в лідерах за захворюваністю. Загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 67 597 осіб. Одужали 37 394, померли 1650 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також