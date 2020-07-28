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Нардеп Гетманцев захворів на коронавірус

"Вибачте, що новини не дуже. Намагатимуся виправитися".

Нардеп Гетманцев захворів на коронавірус
Данило Гетманцев
Фото: economica.com.ua

Народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це нардеп повідомив у своєму фейсбуці.

"Друзі, вчора здав тест на COVID-19. Тест позитивний. Звідки підчепив, не знаю. Тим, хто зі мною контактував з минулого понеділка - прошу здати тест. Вибачте, що новини не дуже. Намагатимуся виправитися", - написав він.

Минулого тижня мер Слов'янська Вадим Лях заявив, що підхопив ковід. Зараз він перебуває під наглядом лікарів. Також раніше вірус виявили в головного редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова, який напередодні тестування брав участь у токшоу. Після цього на коронавірус тестували спікера парламенту Дмитра Разумкова, який контактував з ним у телестудії. 

При цьому Разумков прийшов на пресконференцію до журналістів іще до того, як стали відомі результати ПЛР-тесту, маючи тільки негативний результат експрес-тестування. 

За минулу добу в Україні виявили 919 нових хворих на коронавірус, зафіксовано 13 летальних випадків, 622 пацієнти одужали.

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