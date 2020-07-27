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​У співробітників Печерського райсуду Києва виявлено COVID-19

Громадян закликають утриматися від участі у засіданнях, які не передбачають обов’язкової присутності.

​У співробітників Печерського райсуду Києва виявлено COVID-19
Фото: court.gov.ua

У співробітників Печерського районного суду міста Києва виявлено коронавірус COVID-19.

Про це повідомила пресслужба суду.

Зараз проводиться тестування на COVID-19 контактних осіб і вирішується питання проведення заходів дезінфекції та профілактики.

У суді наголосили, що продовжують працювати у штатному режимі, але закликають громадян утриматись від участі в засіданнях, які не передбачають обов’язкової присутності.

"З метою убезпечення відвідувачів і працівників Печерського районного суду м. Києва від розповсюдження хвороби та масового поширення вірусної інфекції, просимо утриматись від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають вашої обов’язкової присутності, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень", - зазначили в суді.

Нагадаємо, у червні в Антикорупційному суді провели дезінфекцію через коронавірус у співробітника. Також вірус виявляли у працівників суду на Чернігівщині

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