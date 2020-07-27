За добу у світі від ​СOVID-19 померли понад 4,3 тис. осіб

Станом на ранок 27 липня у світі зареєстрували 16,4 млн хворих.

Станом на ранок 27 липня у світі зареєстрували 16 420 287 хворих на коронавірус COVID-19. Померли за добу 4303 особи (всього 652 256).

Про це свідчать дані на Worldometers.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Кількість померлих сягнула 149 849, хворих - 4 371 839.

На другому місці за кількістю хворих - Бразилія - 2 419 901 інфікований і 87 052 летальні випадки.

Індія посідає третє місце - інфікованих уже 1 436 019 осіб, кількість смертей - 32 812. На четвертому - Росія із 812 485 хворих і 13 269 летальних випадків.

Нагадаємо, 26 липня Індія розпочала свої перші випробування на людях потенційної вакцини проти коронавірусу.