В Британії повернули карантин для тих, хто приїжджає з Іспанії

Влада Великобританії вирішила повторно ввести обов'язковий двотижневий карантин для всіх, хто приїжджає з Іспанії, після різкого зростання числа заражених коронавірусів в цій країні.

Як повідомляє "Бі-бі-сі", британське міністерство закордонних справ порадило громадянам при можливості утриматися від поїздок в Іспанію, якщо в цьому немає необхідності.

Нові заходи викликали критику з боку британських туроператорів і авіакомпаній. Зокрема, British Airways заявила, що введення обмежень "перетворить відпускні плани тисяч британців в хаос".

Представник Асоціації британських туроператорів (Abta) заявив, що сподівається на зняття або часткове скасування введених заходів, "щоб уникнути подальшого погіршення ситуації у внутрішньому і виїзному туризмі в Британії".

Раніше влада Іспанії оголосили про введення нових заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавируса Covid-19.

Як повідомляє газета El Pais, як мінімум в 30 з 52 провінцій країни спостерігається збільшення числа інфікованих. Через місяць після зняття карантинних обмежень кількість хворих коронавірусів різко зросла, зокрема, в Барселоні, Сарагосі і Мадриді.