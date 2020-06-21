Испания открыла границы для жителей Евросоюза

Ограничения на въезд в страну действовало почти 100 дней.

Испания открыла границы для жителей стран Европейского Союза и Шенгенской зоны после почти 100 дней карантина. Об этом пишет El Pais.

Граждан стран ЕС будут свободно пускать в Испанию, не требуя обязательного 14-дневного карантина.

В частности, с полуночи по местному времени возобновилось свободное движение через границу с Францией.

Однако не все страны ЕС согласились открыть границы с Испанией. Так, власти соседней Португалии объявили, что будут готовы сделать это только с 1 июля.

Напомним, Испания была одним из основных эпицентров распространения коронавирусной инфекции в Западной Европе. В стране выявили более 300 тыс. случаев заражения, более 28 тыс. пациентов скончались.