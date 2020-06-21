В Днепре застрелили полицейского (обновлено)
В Днепре застрелили полицейского (обновлено)
Кабмин опубликовал обновленные правила адаптивного карантина
Кабмин опубликовал обновленные правила адаптивного карантина
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа "Укрэнерго" с августа
НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа "Укрэнерго" с августа
Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу распространения COVID-19
ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу распространения COVID-19
В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 841 человека
В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 841 человека
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
ГлавнаяМир

Испания открыла границы для жителей Евросоюза

Ограничения на въезд в страну действовало почти 100 дней.

Испания открыла границы для жителей Евросоюза
Фото: EPA/UPG

Испания открыла границы для жителей стран Европейского Союза и Шенгенской зоны после почти 100 дней карантина. Об этом пишет El Pais.

Граждан стран ЕС будут свободно пускать в Испанию, не требуя обязательного 14-дневного карантина.

В частности, с полуночи по местному времени возобновилось свободное движение через границу с Францией.

Однако не все страны ЕС согласились открыть границы с Испанией. Так, власти соседней Португалии объявили, что будут готовы сделать это только с 1 июля.

Напомним, Испания была одним из основных эпицентров распространения коронавирусной инфекции в Западной Европе. В стране выявили более 300 тыс. случаев заражения, более 28 тыс. пациентов скончались.

С 1 июня в стране не фиксируют смертей от COVID-19.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также