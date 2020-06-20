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Мэра Брюгге ранили ножом в шею

62-летний политик в сознании и, как сообщается, рвется на работу.

Мэра Брюгге ранили ножом в шею
Фото: twitter.com/dirk_defauw

В бельгийском Брюгге совершено нападение на бургомистра Дирка Де Фау.

В субботу, 20 июня, его ударили кухонным ножом в шею и тяжело ранили, сообщает местное издание vrt.be. 62-летний политик доставлен в больницу и прооперирован. Он находится в стабильном состоянии, в сознании и, как сообщается, хочет поскорее вернуться к работе.

Нападение произошло неподалеку от канцелярии бургомистра, который также работает адвокатом. "К счастью, водитель моего отца был рядом. Он сразу отвез папу в больницу, пока тот останавливал кровотечение с помощью галстука", - рассказал сын мэра Дитер.

Предполагаемый преступник, у которого могут быть психологические проблемы, задержан. Он был клиентом Де Фау, и ему было назначено сегодня на 11 часов по местному времени.

Мотивы нападения не известны.

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