На грузинского ведущего, который обматерил Путина, готовилось покушение

Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании гражданина России, который готовил заказное убийство.

Как сообщает "Новости-Грузия", это заявление стало ответом на сообщения СМИ о том, что задержанный 12 июня в Сабурталинском районе столицы чеченец планировал убийство известного грузинского тележурналиста Георгия Габуния.

По данным оппозиционных телекомпаний "Формула" и "Мтавари", задержан 37-летний гражданин России Васамбег Бадриевич Боков, который находился в Грузии уже несколько месяцев. Со ссылкой на источники в спецслужбах СМИ сообщили, что задержание гражданина РФ по обвинению в использовании фальшивых документов на самом деле преследовало цель предотвратить убийство. В своем заявлении СГБ прямо подтверждает эту версию. Имя задержанного в официальном заявлении указывается только в качестве инициалов "В.Б.".

При этом СГБ призвало всех "воздержаться от распространения любого вида подтвержденной или неподтвержденной информации, чтобы не мешать расследованию", что "в итоге повредит главному общественному интересу – установлению объективной истины по делу".

Директор оппозиционной телекомпании "Мтавари" Ника Гварамия на брифинге 15 июня сообщил, что план по ликвидации Георгия Габуния выявили в Украине.

"По данным нашего источника из антитерорристического департамента, информация появилась и следствие началось на территории Украины. Украинцам стало известно, что на их территории этнический чеченец, при этом, если не ошибаюсь, это гражданин Украины, проводил координацию ликвидации Георгия Габуния на территории Грузии. Это управлялось с территории России, в частности, из Чеченской Республики. Непосредственное исполнение происходило на территории Грузии, в течение месяцев за Георгием Габуния следили, мы еще раньше усилили его охрану, несколько раз у нас была информация, что за ним велась слежка, но мы сочли, что это было организовано со стороны властей", - заявил он.

7 июля 2019 года ведущий авторской еженедельной программы "P.S." на телеканале "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире обратился на русском языке к президенту Владимиру Путину. В своем монологе он использовал нецензурные выражения. На фоне обострения в отношениях Тбилиси и Москвы этот инцидент вызвал большой скандал. Тогда орган саморегулирования телеканала отстранил Габуния от работы.

Это привело к тому, что телеканал распался. Одна часть покинувших "Рустави-2" журналистов основала телекомпанию "Формула", другая — телекомпанию "Мтавари". Георгий Габуния ведет на оппозиционном канале "Мтавари" авторскую воскресную передачу.