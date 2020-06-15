США исключили гидроксихлорохин из списка препаратов от COVID-19

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration, FDA) 15 июня исключило препарат от малярии и ревматологических заболеваний гидроксихлорохин из списка препаратов, использование которых одобрено при лечении больных COVID-19.

В письме, опубликованном на сайте FDA, говорится, что после изучения результатов клинических исследований гидроксихлорохина эксперты пришли к выводу, что препарат, скорее всего, не имеет никакого противовирусного эффекта, передает Радио Свобода.

В конце мая об отсутствии пользы и даже опасность гидроксихлорохина писал медицинский журнал The Lancet. Вслед за этим Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические испытания этого препарата.

Через несколько дней журнал отозвал публикацию, поскольку ее авторы не смогли предоставить данные для проверки надежности источников исследования. 3 июня ВОЗ объявила о возобновлении исследований препарата.

В середине мая о приеме гидроксихлорохина заявил президент США Дональд Трамп. Он объяснил, что делает это "для профилактики" инфицирования коронавирусом.