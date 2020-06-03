ВОЗ возобновила испытания гидроксихлорохина

Всемирная организация здравоохранения возобновила испытания препарата от малярии и ревматологических заболеваний гидроксихлорохина для лечения COVID-19.

Комиссия не нашла подтверждений роста смертности среди принимавших препарат пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.

Он напомнил, что испытания были прекращены более недели назад - после публикации исследования медицинским изданием The Lancet. В ВОЗ тогда заявили, что прекращают испытания препарата до тех пор, "пока не будут получены данные о безопасности" использования гидроксихлорохина при лечении COVID-19.

"На основании имеющихся данных о смертности члены комитета выяснили, что нет причин изменять протокол лечения. Исполнительная группа получила эту рекомендацию и одобрила продолжение всех испытаний, включая гидроксихлорохин", - заявил Гебрейсус.

В ВОЗ подчеркивают, что это вовсе не значит, что лекарство эффективно. Действенный способ лечения COVID-19 до сих пор не найден.

Напомним, что Минздрав Украины раньше включил гидроксихлорохин в протокол лечения COVID-19. Препарат не рассчитан на самолечение и может применяться только по решению врачей.

В начале мая Индия подарила Украине 30 тысяч таблеток гидроксихлорохина.