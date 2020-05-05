Индия передала Украине 30 000 таблеток противовирусного препарата с гидроксихлорохином

Индия официально передала Украине 30 000 таблеток препарата с гидроксихлорохином в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Церемония передачи прошла в здании МИД, в ней участвовали глава ведомства Дмитрий Кулеба и посол Индии Партха Сатпатхи.

Дальнейшее распределение партии таблеток по медучреждениям и контроль за их использованием будет осуществлять Министерство здравоохранения.

"Это настоящий жест дружбы со стороны индийского народа и правительства Индии. Это усиливает партнерство наших стран и демонстрирует, что Индия и Украина способны вместе противостоять глобальным вызовам", - отметил Кулеба.

Также в составе гуманитарной помощи из Индии прибыла партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенных для украинского миротворческого корпуса в Конго.

Кроме того, правительство Индии дало спецразрешение на коммерческую покупку гидроксихлорохина для нужд Минздрава Украины.

В МИД подчеркнули, что эффективность препарата гидроксихлорохина в лечении больных коронавирусом изучается во многих странах. В Индии действует запрет на экспорт лекарств с этим веществом, однако отдельные разрешения предоставляются для гуманитарной помощи.

Напомним, что Минздрав Украины включил гидроксихлорохин в протокол лечения COVID-19. Препарат не рассчитан на самолечение и может применяться только по решению врачей. Эффективность гидроксихлорохина в лечении больных COVID-19 в настоящее время тщательно изучается во многих странах, в частности в США и странах ЕС.

Китайские исследователи заявляли, что применение вещества гидроксихлорохин не помогает очистится от коронавируса SARS-CoV-2 или облегчить симптомы у пациентов с COVID-19 лучше, чем стандартное лечение.

Главврач Александровской больницы Людмила Антоненко в интервью LB.ua сообщила, что на практике гидроксихлорохин не показал достаточной эффективности при лечении COVID-19, кроме того, он вызывает много побочных эффектов.