За минувшие сутки новых случаев COVID-19 в ВСУ не зафиксировано

Также сообщается, что три положительных результата за 2 мая у военнослужащих Харьковской области были ошибочными.

За минувшие сутки среди военнослужащих Вооруженных сил Украины не обнаружены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает в фейсбуке командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 07:00 5 мая в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 38 человек. Также за период пандемии выздоровели 40 человек и было два летальных случая", - говорится в сообщении.

На изоляции, в том числе на самоизоляции находятся 268 человек.

"По информации Коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета "ОДИКЛ" от 2 мая, при печати результатов ПЦР-анализа были ошибочно внесены положительные результаты троих военнослужащих, о которых сообщалось в утренней сводке 3 мая. Таким образом, количество военнослужащих, болеющих COVID-19, уменьшилось на три человека", - отмечается в сообщении.

Всего за время пандемии в ВСУ подтверждено 80 случаев заболевания.

Напомним, ранее военные медики получили капсулу для транспортировки больных инфекционными болезнями.