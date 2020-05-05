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За минувшие сутки новых случаев COVID-19 в ВСУ не зафиксировано

Также сообщается, что три положительных результата за 2 мая у военнослужащих Харьковской области были ошибочными.

За минувшие сутки новых случаев COVID-19 в ВСУ не зафиксировано
Архивное фото
Фото: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic

За минувшие сутки среди военнослужащих Вооруженных сил Украины не обнаружены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает в фейсбуке командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 07:00 5 мая в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 38 человек. Также за период пандемии выздоровели 40 человек и было два летальных случая", - говорится в сообщении.

На изоляции, в том числе на самоизоляции находятся 268 человек.

"По информации Коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета "ОДИКЛ" от 2 мая, при печати результатов ПЦР-анализа были ошибочно внесены положительные результаты троих военнослужащих, о которых сообщалось в утренней сводке 3 мая. Таким образом, количество военнослужащих, болеющих COVID-19, уменьшилось на три человека", - отмечается в сообщении.

Всего за время пандемии в ВСУ подтверждено 80 случаев заболевания.

Напомним, ранее военные медики получили капсулу для транспортировки больных инфекционными болезнями.

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