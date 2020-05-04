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LB.ua стало известно, как собираются "улучшить" медреформу

Второй этап скорее всего будет отменен.

LB.ua стало известно, как собираются "улучшить" медреформу
На Черкащині запрацювала друга амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Золотоніський район.
Фото: facebook/Роман Боднар

LB.ua от источников из системы здравоохранения стало известно, каким образом власть собирается "улучшить" второй этап медицинской системы. О том, что не допустит второго этапа медреформы в нынешнем виде, сегодня заявил президент Владимир Зеленский.

По информации LB.ua, план состоит в том, чтобы отменить контракты со всеми 1645 учреждениями, которые подписала НСЗУ. И деньги распределить не по принципу, который закладывает реформа - в зависимости от количества услуг - а по историческому принципу, то есть, каждое учреждение получит столько, сколько в 2019 году.

По сути, это является отменой второго этапа реформы.

Таким образом, успешные медучреждения, которые должны были получить бОльшее количество денег, потому что к ним обращается бОльшее количество пациентов, не получат этих денег, зато те медучреждения, которые из-за маленького количества пациентов и низкого качества услуг оказались под угрозой закрытия, теперь не закроются, а продолжат получать бюджетные средства.

"Чтобы хватило денег, собираются также отменить некоторые пакеты приоритетные услуги - эндоскопию, роды, неонатологию. То есть, бесплатных обследований и родов не будет", - говорит источник.

В случае, если план будет утвержден, частные клиники, которые подписали контакты с НСЗУ, в этом году от государства не получат вообще ничего.

С заявлением о том, как изменится реформа, завтра утром должны выступить министр здравоохранения Максим Степанов, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий и главный санитарный врач Виктор Ляшко. 

Отметим, что Михаил Радуцкий ранее заявлял, что президент вполне понимает суть реформы и отменять ее не собирается.

А вот новый министр Степанов уже несколько раз выступал с критикой второго этапа реформы. Очевидно, идея отмены реформы исходит именно от него. 

Напомним, второй этап реформы стартовал 1 апреля. Он предлагает, что пациент может выбирать, в каком медучреждении ему получить помощь, а НСЗУ платит медучреждениям за оказанные услуги. Ранее оплата производилась за койкоместо из субвенции. 

По данным НСЗУ, 954 учреждения из тех, которые подписали контракт, получат больше средств, чем в 2019 году из государственного бюджета. Разница составит от 4 тысяч грн до 277 миллионов. Еще 176 учреждений получат до 10% меньше, чем получили в прошлом году средств из субвенции. 107 учреждений - от 10 до 30% меньше. 331 учреждение - менее чем 50% от субвенции из госбюждета-2019.

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