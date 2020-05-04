LB.ua стало известно, как собираются "улучшить" медреформу

LB.ua от источников из системы здравоохранения стало известно, каким образом власть собирается "улучшить" второй этап медицинской системы. О том, что не допустит второго этапа медреформы в нынешнем виде, сегодня заявил президент Владимир Зеленский.

По информации LB.ua, план состоит в том, чтобы отменить контракты со всеми 1645 учреждениями, которые подписала НСЗУ. И деньги распределить не по принципу, который закладывает реформа - в зависимости от количества услуг - а по историческому принципу, то есть, каждое учреждение получит столько, сколько в 2019 году.

По сути, это является отменой второго этапа реформы.

Таким образом, успешные медучреждения, которые должны были получить бОльшее количество денег, потому что к ним обращается бОльшее количество пациентов, не получат этих денег, зато те медучреждения, которые из-за маленького количества пациентов и низкого качества услуг оказались под угрозой закрытия, теперь не закроются, а продолжат получать бюджетные средства.

"Чтобы хватило денег, собираются также отменить некоторые пакеты приоритетные услуги - эндоскопию, роды, неонатологию. То есть, бесплатных обследований и родов не будет", - говорит источник.

В случае, если план будет утвержден, частные клиники, которые подписали контакты с НСЗУ, в этом году от государства не получат вообще ничего.

С заявлением о том, как изменится реформа, завтра утром должны выступить министр здравоохранения Максим Степанов, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Отметим, что Михаил Радуцкий ранее заявлял, что президент вполне понимает суть реформы и отменять ее не собирается.

А вот новый министр Степанов уже несколько раз выступал с критикой второго этапа реформы. Очевидно, идея отмены реформы исходит именно от него.

Напомним, второй этап реформы стартовал 1 апреля. Он предлагает, что пациент может выбирать, в каком медучреждении ему получить помощь, а НСЗУ платит медучреждениям за оказанные услуги. Ранее оплата производилась за койкоместо из субвенции.

По данным НСЗУ, 954 учреждения из тех, которые подписали контракт, получат больше средств, чем в 2019 году из государственного бюджета. Разница составит от 4 тысяч грн до 277 миллионов. Еще 176 учреждений получат до 10% меньше, чем получили в прошлом году средств из субвенции. 107 учреждений - от 10 до 30% меньше. 331 учреждение - менее чем 50% от субвенции из госбюждета-2019.