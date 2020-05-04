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Минздрав считает рискованным решение Кабмина о смягчении карантина

Украина находится на плато эпидемии и не сходит с него.

Минздрав считает рискованным решение Кабмина о смягчении карантина
Максим Степанов
Фото: Бессарабия ИНФОРМ

Министерство здравоохранения считает рискованным решение Кабинета министров о смягчении карантина.

Об этом на заседании правительства в понедельник сказал министр Максим Степанов.

По его словам, Украина сейчас находится на плато эпидемии, и признаков схождения с него пока что нет.

"За время карантина нам удалось не свалиться в пик заболеваемости, не нагрузить нашу медицинскую систему до уровня, при котором мы бы не смогли оказывать медицинскую помощь людям, которые в ней нуждаются", - сказал министр.

"В течение уже 17 дней подряд мы регистрируем 400-600 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. При этом мы увеличиваем количество тестирований. Пока что мы не видим снижения заболеваемости... По нашему убеждению, смягчения, которые мы делаем, мы делаем в достаточно рискованном виде", - сказал он.

В связи с этим Министерство здравоохранения предлагает четко прописать санитарные нормы (дистанция между посетителями, дезинфекционные средства и пр.), которые должны соблюдаться в работающих заведениях, и жестко их контролировать.

Второе предложение Степанова касается критериев адаптивного карантина.

"Например, у нас есть некоторые области - та же Черновицкая область или Ивано-Франковская - где очень высокий уровень заболеваемости и большое количество заболевших регистрируют каждый день. Конечно, мы не можем себе позволить открытие такое же, как это происходит в других областях. Мы считаем, что нужно вводить механизм адаптивного карантина: если где-то мы открываем большую палитру средств торговли, то где-то должно быть меньше", - сказал министр.

Он добавил, что Минздрав намерен следить за ситуацией, и если будет негативная тенденция, карантин будут ужесточать.

Напомним, что карантин в Украине будет продлен до 22 мая, но с 11 мая вводятся некоторые смягчения.

Планируется открытие парков, скверов, зон отдыха, парикмахерских, салонов красоты, маникюрных, педикюрных при некоторых условиях.

Смогут работать летние площадки кафе и ресторанов. Также смогут работать непродовольственные магазины, бытовые сервисы, стоматологи.

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