Ученые из США заявили, что пандемия коронавируса может растянуться еще на два года
Ученые из США заявили, что пандемия коронавируса может растянуться еще на два года
Китай скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, - спецслужбы пяти стран
Китай скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, - спецслужбы пяти стран
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
В Мали погиб украинский военнослужащий французского легиона
В Мали погиб украинский военнослужащий французского легиона
Бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн: «Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание»
Бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн: «Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание»
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
ВОЗ назвал темп прироста больных коронавирусом в Беларуси одним из самых высоких в Европе
ВОЗ назвал темп прироста больных коронавирусом в Беларуси одним из самых высоких в Европе
​"Черкассы будут оказывать сопротивление", - мэр города обратился к Зеленскому
​"Черкассы будут оказывать сопротивление", - мэр города обратился к Зеленскому
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Крыму число госпитализированных с подозрением на COVID-19 увеличилось втрое

По официальным данным, на полуострове зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе - 89, двое человек умерло.

В Крыму число госпитализированных с подозрением на COVID-19 увеличилось втрое
Фото: EPA/UPG

За прошедшие сутки в аннексированном Крыму втрое увеличилось число госпитализированных с подозрением на коронавирус.

Об этом информирует Крым.Реалии.

Согласно информации пресс-службы Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи полуострова, по состоянию на день 3 мая в Крыму госпитализировали 9 человек, у которых подозревают COVID-19. При этом сообщается, что ко 2 мая на полуострове было трое госпитализированных с подозрением на коронавирус.

Также пресс-служба уточнила, что за прошедшие сутки в Крыму госпитализировали 33 человека с ОРВИ и еще 9 - с пневмонией.

Сообщается, что в Крыму продлили режим повышенной готовности до 11 мая включительно.

По последним данным российских властей, в Крыму зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе - 89, при этом двое умерло.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также