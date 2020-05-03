В Крыму число госпитализированных с подозрением на COVID-19 увеличилось втрое

По официальным данным, на полуострове зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе - 89, двое человек умерло.

За прошедшие сутки в аннексированном Крыму втрое увеличилось число госпитализированных с подозрением на коронавирус.

Об этом информирует Крым.Реалии.

Согласно информации пресс-службы Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи полуострова, по состоянию на день 3 мая в Крыму госпитализировали 9 человек, у которых подозревают COVID-19. При этом сообщается, что ко 2 мая на полуострове было трое госпитализированных с подозрением на коронавирус.

Также пресс-служба уточнила, что за прошедшие сутки в Крыму госпитализировали 33 человека с ОРВИ и еще 9 - с пневмонией.

Сообщается, что в Крыму продлили режим повышенной готовности до 11 мая включительно.

По последним данным российских властей, в Крыму зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе - 89, при этом двое умерло.