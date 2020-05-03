В Украине за сутки подтвердили 502 случая COVID-19, таким образом количество больных увеличилось до 11 913. Болезнь подтверждена в 829 детей и 2325 медиков. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 288 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 1547 пациентов уже выздоровели, из них 352 медработника.
Статистика по регионам:
- Винницкая обл. - 435 (146 выздоровели)
- Волынская обл. - 324 (64 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 448 (64 выздоровели)
- Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)
- Житомирская обл. - 423 (23 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 508 (53 выздоровели)
- Запорожская обл. - 275 (79 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 965 (86 выздоровели)
- г. Киев - 1511 (80 выздоровели)
- Киевская обл. - 784 (82 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 397 (121 выздоровел)
- Львовская обл. - 473 (95 выздоровели)
- Луганская обл. - 37 (7 выздоровели)
- Николаевская обл. - 149 (6 выздоровели)
- Одесская обл. - 409 (17 выздоровели)
- Полтавская обл. - 222 (23 выздоровели)
- Ровенская обл. - 726 (78 выздоровели)
- Сумская обл. - 110 (62 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 868 (127 выздоровели)
- Харьковская обл. - 348 (36 выздоровели)
- Херсонская обл. - 136 (52 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 115 (27 выздоровели)
- Черкасская обл. - 308 (63 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 1818 (138 выздоровели)
- Черниговская обл. - 54 (6 выздоровели).