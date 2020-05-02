Коронавирус подхватил военный из Харьковской области

Всего в Вооруженных силах COVID-19 обнаружили у 77 человек, двое - умерли.

Коронавирус обнаружили у военнослужащего из Харьковской области. Об этом сообщило командование медицинских сил ВСУ в фейсбук.

"За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Больной военнослужащий из Харьковской области лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находятся 299 человек.

По состоянию на 2 мая в Вооруженных силах коронавирусом болеют 45 человек, 30 военных уже выздоровели. Двое военных умерли: 16 апреля во Львове от коронавируса скончался сотрудник Вооруженных сил Украины. 6 апреля умерла служившая в армии жительница города Надворная Ивано-Франковской области.