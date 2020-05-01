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Ляшко: Украина избежала повторения итальянского сценария

"Если бы у нас не было карантина, экстренная медицинская помощь делала бы выбор - приехать к 40-летнему или к 70-летнему".

Ляшко: Украина избежала повторения итальянского сценария
Виктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Два месяца карантина в Украине позволили избежать повторения итальянского сценария в борьбе с коронавирусом, когда медикам приходилось внедрять сортировку людей - кому оказывать медицинскую помощь, а кому не оказывать. Об этом в фейсбуке написал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы стремились не допустить повторения ситуации Италии, которой пришлось внедрять сортировки людей, кому оказывать медицинскую помощь, а кому не предоставлять. И нам это удалось. 2 месяца карантина дали результат.

У нас есть возможность оказать медицинскую помощь, в том числе и реанимационные мероприятия, каждому, кто в этом нуждается", - отметил Ляшко.

"Если бы у нас не было карантина, экстренная медицинская помощь делала бы выбор - приехать к 40-летнему или к 70-летнему", - отметил главный санитарный врач.

Напомним, на сегодняшний день в Украине зафиксировано 10 861 случай инфицирования коронавирусом. В Офисе президента заявили, что готовятся к смягчению карантинных мер с 11 мая.

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