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Медики Южной Кореи практически исключили повторное заражение коронавирусом у переболевших

По их мнению, тесты определяют неактивные остатки РНК вируса. 

Медики Южной Кореи практически исключили повторное заражение коронавирусом у переболевших
Тестування на наявність коронавірусу (2019-нCoV) у лабораторії міста Ухань, провінція Хубей, Китай, 06 лютого 2020
Фото: EPA/UPG

Медики Южной Кореи практически исключили повторное заражение и способность коронавируса к реактивации в организме переболевших людей. Об этом пишет Yohnap News Agency.

Повторные положительные результаты на наличие коронавируса объясняется следами неактивных фрагментов вируса в организме.

В корейских центрах по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что у 277 выздоровевших пациентов тест на коронавирус показал положительный результат.

"Центральный клинический комитет страны по борьбе с возникающими болезнями заявил, что в таких случаях не было живого вируса, что положительно опровергает теории о том, что вирус реактивируется или реинфицируется", уточнили в агентстве.

В Южной Корее используют ПЦР-тест, который ищет генетическую информацию вируса или РНК в образце, взятом у пациента. Исследователи считают, что эти тесты настолько чувствительны, что могут обнаруживать малые количества РНК даже после выздоровления от COVID-19.

"Фрагменты РНК все еще могут существовать в клетке, даже если вирус инактивирован. Более вероятно, что те тесты, которые показали положительный результат, снова подхватили вирусную РНК, которая уже была инактивирована", - говорится в сообщении Комитета.

Также исследователи заявили, что коронавирус не приводит к хроническим заболеваниям, поскольку не соединяется с ДНК клеток человека. 

Напомним, что 25 апреля Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока нет подтверждений того, что переболевшие коронавирусом защищены от повторного заражения.

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