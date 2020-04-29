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За сутки в Украине зафиксировано 456 новых случаев COVID-19

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания достигло 9866.

За сутки в Украине зафиксировано 456 новых случаев COVID-19
Фото: facebook/ Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

По состоянию на утро 29 апреля в Украине лабораторно подтверждено 9866 случаев коронавируса COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram-канале

За сутки зафиксировано 456 новых случаев.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 412

Волынская область - 271

Днепропетровская область - 323

Донецкая область - 52

Житомирская область - 357

Закарпатская область - 403

Запорожская область - 228

Ивано-Франковская область - 821

Кировоградская область - 377

Киев - 1341

Киевская область - 643

Львовская область - 405

Луганская область - 33

Николаевская область - 116

Одесская область - 261

Полтавская область - 188

Ровенская область - 588

Сумская область - 98

Тернопольская область - 708

Харьковская область - 237

Херсонская область - 111

Хмельницкая область - 81

Черновицкая область - 1489

Черкасская область - 282

Черниговская область - 41

Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в мире от коронавируса умерли более 217 тыс. человек.

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