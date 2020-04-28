Кличко озвучил план первого этапа выхода из карантина

На первом этапе выхода Киева из карантина ограничительные меры будут ослабляться, но не сниматься полностью. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Если через одну-две недели после их внедрения мы не увидим динамики заболевания, то будем переходить ко второму этапу. Если нет - ко второму этапу не перейдем", - пояснил мэр.

На первом этапе, по словам мэра, будут смягчать такие меры:

разрешат работу непродовольственных магазинов площадью до 300 кв.м с требованием присутствия не более одного посетителя на 10 кв.м., санитарная обработка помещений дважды в день. Крупные магазины на первом этапе открывать не будут.

смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно с требованием санитарной обработки рабочего места после каждого клиента;

кафе и рестораны смогут работать на вынос с санитарной обработкой дважды в день. Разрешат работу временным сооружениям с запретом употребления еды и напитков на месте.

откроют небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания - ателье, с требованием не более 1 сотрудника и клиента на 10 кв.м;

разрешат работу адвокатам, нотариальным конторам и аудиторам с таким же требованиям к количеству людей;

откроют парки и скверы, но для групп не более 2 человек или 2 взрослых и два ребенка максимум.

смогу работать автокинотеатры.

На всех предприятиях и учреждениях будет обязательно носить маску и измерять температуру. Если клиент без маски, то обязательство обеспечить его средством защиты возлагается на заведение.

Школы, детские садики, спортивные и детские площадки, прибережные зоны отдыха на первом этапе будут по-прежнему закрыты. Общественный транспорт на первом этапе также будет работать в ограниченном режиме.

"Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро откроется по решению Кабмина, пригородный транспорт обещали открыть в первую очередь", - сообщил Кличко.

Также сохраняется обязательство пребывания на улицах в масках.

Напомним, количество заболевших в Киеве по состоянию на 28 апреля приблизилось к 1300. За сутки лабораторно подтвердили 78 случаев заболевания коронавирусом, в том числе у 3 медиков.