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Кличко озвучил план первого этапа выхода из карантина

Будут работать салоны красоты, парикмахерские и автокинотеатры. 

Кличко озвучил план первого этапа выхода из карантина
Фото: EPA/UPG

На первом этапе выхода Киева из карантина ограничительные меры будут ослабляться, но не сниматься полностью. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Если через одну-две недели после их внедрения мы не увидим динамики заболевания, то будем переходить ко второму этапу. Если нет - ко второму этапу не перейдем", - пояснил мэр.

На первом этапе, по словам мэра, будут смягчать такие меры:

  • разрешат работу непродовольственных магазинов площадью до 300 кв.м с требованием присутствия не более одного посетителя на 10 кв.м., санитарная обработка помещений дважды в день. Крупные магазины на первом этапе открывать не будут.
  • смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно с требованием санитарной обработки рабочего места после каждого клиента;
  • кафе и рестораны смогут работать на вынос с санитарной обработкой дважды в день. Разрешат работу временным сооружениям с запретом употребления еды и напитков на месте.
  • откроют небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания - ателье, с требованием не более 1 сотрудника и клиента на 10 кв.м;
  • разрешат работу адвокатам, нотариальным конторам и аудиторам с таким же требованиям к количеству людей;
  • откроют парки и скверы, но для групп не более 2 человек или 2 взрослых и два ребенка максимум. 
  • смогу работать автокинотеатры. 

На всех предприятиях и учреждениях будет обязательно носить маску и измерять температуру. Если клиент без маски, то обязательство обеспечить его средством защиты возлагается на заведение.

Школы, детские садики, спортивные и детские площадки, прибережные зоны отдыха на первом этапе будут по-прежнему закрыты. Общественный транспорт на первом этапе также будет работать в ограниченном режиме.

"Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро откроется по решению Кабмина, пригородный транспорт обещали открыть в первую очередь", - сообщил Кличко.

Также сохраняется обязательство пребывания на улицах в масках. 

Напомним, количество заболевших в Киеве по состоянию на 28 апреля приблизилось к 1300. За сутки лабораторно подтвердили 78 случаев заболевания коронавирусом, в том числе у 3 медиков.

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