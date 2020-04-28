В Киеве подтвердили еще 78 случаев заболевания COVID-19

В Киеве за сутки лабораторно подтвердили 78 случаев заболевания коронавирусом, в том числе у 3 медиков. Всего в городе зарегистрировали 1298 заболевших, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"За сутки заболели 36 женщин возраста от 23 до 74 лет, 3 девочки 11-16 лет, 36 мужчина 23-80 лет и 3 мальчика возраста от 7 месяцев до 17 лет", - сообщил мэр.

За все время в Киеве умерли 23 человека, выздоровели 60.

По словам Кличко, больше всего в столице болеют мужчины - 56% (724 человека), а женщины составляют 44% заболевших - 574 случая. Среди больных 80 детей, 120 медицинских работников, 179 служителей церкви.

Фото: КГГА

"Люди от 18 до 29 лет - это 15% (205 случаев), от 30 до 49 лет - наиболее пораженная категория граждан, 43%. От 50 до 65 лет - 11%, то есть 148 больных", - добавил Кличко.

Фото: КГГА

Напомним, что в Украине лабораторно подтвердили 9410 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 401 новый случай.