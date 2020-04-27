Минздрав обнародовал условия возобновления работы рынков

Министерство здравоохранения подготовило требования к работе рынков в условиях карантина.

Об этом сообщил глава министерства Максим Степанов.

"На ближайшем заседании правительства будем рассматривать вопрос возобновление работы продовольственных рынков. Министерство здравоохранения подготовило соответствующее постановление", - написал он в "Фейсбуке".

Для того, чтобы это было безопасно, Минздрав и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля работы рынков.

Глава Минздрава уточнил, что сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков - "тех, что в состоянии будут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм".

Степанов назвал возобновление работы продовольственных рынков серьезным шагом к ослаблению карантина.

Он публиковал инфографику с требованиями, при которых будут работать продовольственные рынки.

Ранее сегодня стало известно, что Кабинет министров позволит работать ряде продовольственных рынков - решение планируют рассмотреть 29 апреля.