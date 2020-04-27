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Минздрав обнародовал условия возобновления работы рынков

Министр назвал возобновление работы продовольственных рынков "серьезным шагом к ослаблению карантина".

Минздрав обнародовал условия возобновления работы рынков
Фото: Лига

Министерство здравоохранения подготовило требования к работе рынков в условиях карантина.

Об этом сообщил глава министерства Максим Степанов.

"На ближайшем заседании правительства будем рассматривать вопрос возобновление работы продовольственных рынков. Министерство здравоохранения подготовило соответствующее постановление", - написал он в "Фейсбуке".

Для того, чтобы это было безопасно, Минздрав и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля работы рынков.

Глава Минздрава уточнил, что сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков - "тех, что в состоянии будут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм".

Степанов назвал возобновление работы продовольственных рынков серьезным шагом к ослаблению карантина.

Он публиковал инфографику с требованиями, при которых будут работать продовольственные рынки.

Ранее сегодня стало известно, что Кабинет министров позволит работать ряде продовольственных рынков - решение планируют рассмотреть 29 апреля.

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