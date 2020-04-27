Кабмин рассмотрит вопрос открытия 280 рынков в условиях эпидемии коронавируса

Кабинет министров на ближайшем заседании рассмотрит возможность открытия 280 крытых рынков по протоколу соблюдения правил безопасности во время эпидемии коронавируса. Это те рынки, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам, сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Рассмотрение этого вопроса правительством одобрил президент Владимир Зеленский.
"Мы понимаем, что есть некоторая психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте разрешим их открыть. Нужно учиться жить и работать в новых условиях", - заявил Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что вопрос открытия рынков и механизма их безопасного функционирования необходимо рассмотреть уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца текущей недели.
Дополнительно сообщается, что в этом году только 13 000 граждан посетили кладбища для почтения памяти умерших, в то время как в прошлые годы их было 5-7 млн, что свидетельствует об осознанности граждан в условиях эпидемии.
Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что пока уровень смертности от коронавируса в Украине невысокий и составляет немного более 2%, однако пик заболеваемости ожидается в начале мая.
Напомним, что согласно постановлению Кабмина №211 от 11 марта в Украине на время карантина запрещается розничная торговля, за исключением продажи продуктов питания, топлива, средств гигиены, лекарств и изделий медицинского назначения, средств связи, ветеринарных препаратов, кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочного материала. Под запрет попала и работа рынков, однако позже некоторые из них открылись с обязательством соблюдать меры безопасности.
Замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что с 14 апреля постановление о работе рынков признано утратившим силу, они должны вновь прекратить функционирование.
26 апреля около 250 фермеров перекрыли дорогу в Херсонской области, требуя возобновить работу рынков.