Кабмин рассмотрит вопрос открытия 280 рынков в условиях эпидемии коронавируса

Рассмотрение пройдет уже в среду, 29 апреля, чтобы начать открытие рынков до конца недели.

Кабинет министров на ближайшем заседании рассмотрит возможность открытия 280 крытых рынков по протоколу соблюдения правил безопасности во время эпидемии коронавируса. Это те рынки, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Рассмотрение этого вопроса правительством одобрил президент Владимир Зеленский.

"Мы понимаем, что есть некоторая психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте разрешим их открыть. Нужно учиться жить и работать в новых условиях", - заявил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что вопрос открытия рынков и механизма их безопасного функционирования необходимо рассмотреть уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца текущей недели.

Дополнительно сообщается, что в этом году только 13 000 граждан посетили кладбища для почтения памяти умерших, в то время как в прошлые годы их было 5-7 млн, что свидетельствует об осознанности граждан в условиях эпидемии.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что пока уровень смертности от коронавируса в Украине невысокий и составляет немного более 2%, однако пик заболеваемости ожидается в начале мая.

Напомним, что согласно постановлению Кабмина №211 от 11 марта в Украине на время карантина запрещается розничная торговля, за исключением продажи продуктов питания, топлива, средств гигиены, лекарств и изделий медицинского назначения, средств связи, ветеринарных препаратов, кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочного материала. Под запрет попала и работа рынков, однако позже некоторые из них открылись с обязательством соблюдать меры безопасности.

Замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что с 14 апреля постановление о работе рынков признано утратившим силу, они должны вновь прекратить функционирование.

26 апреля около 250 фермеров перекрыли дорогу в Херсонской области, требуя возобновить работу рынков.