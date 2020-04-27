Ему грозит до пяти лет заключения.

Главное управление Национальной полиции в Киеве открыло уголовное производство по факту избиения заместителем главы Киевской государственной администрации Владимиром Слончаком патрульного в Киеве.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Как сообщалось, Слончака задержали после того, как он ударил патрульного. Автомобиль, на котором ехал замглавы КГГА остановили за незначительное нарушение ПДД (водитель забыл включить фары). За рулем находилась депутат Киевсовета Костенко, а пассажиром был Слончак.

Во время общения патрульные заподозрили, что женщина находится в состоянии опьянения, но от прохождения теста на драгера она отказалась. Полицейские составили на нее административный протокол.

"При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник - заместитель главы Киевской городской государственной администрации... За совершение противоправных действий задержанному грозит до пяти лет заключения", - сообщили в полиции.

(На видео присутствует ненормативная лексика).

Дело открыто по ч. 2 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напоним, мэр Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что уже принял решение в отношении своего зама. Детали он пообещал сообщить позже.

Напомним, Слончак 1984 г.р., проживает в городе Васильков. В ноябре 2018 года Киевский горсовет согласовал его назначение на должность замглавы КГГА. Слончак занимается вопросами коммунальной собственности, экологии и природных ресурсов, а также - выстраивает направление правовой политики.

С марта 2005 года по настоящее время работает в секретариате Киевского горсовета, где прошел путь от главного специалиста до начальника управления правового обеспечения деятельности мэрии. Он также представляет территориальную громаду Киева в лице горсовета в наблюдательном совете ОАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой", занимая должность главы набсовета.