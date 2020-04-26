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Зеленский наградил 22 спасателей, которые тушат пожар в Чернобыле и Житомирской области

В зоне отчуждения огонь уничтожил более 11 тысяч гектаров леса.

Фото: https://mvs.gov.ua

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды 22 спасателям, которые принимали участие в тушении масштабных лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области в апреле. Об этом говорится на сайте ОП.

"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас – герои", - сказал Зеленский.

Фото: https://www.president.gov.ua

Перед этим президент облетел на вертолете участок, пострадавший в результате пожара. Он отметил, что огонь уничтожил более 11 тысяч гектаров леса.

Фото: https://www.president.gov.ua

Сотрудников ГосЧС наградили орденами "За мужество", "Даниила Галицкого" и медалями "За безупречную службу", "За труд и доблесть", уточняется на сайте МВД

Фото: https://mvs.gov.ua

Напомним, пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области продолжаются с 4 апреля. Сгорело 5% территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. В МВД считают, что причинами возгорания могут быть суховеи, малоснежная зима и умышленные поджоги.

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