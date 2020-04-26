​СМИ сообщили, почему суд признал национализацию Приватбанка незаконной
​СМИ сообщили, почему суд признал национализацию Приватбанка незаконной
Шмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантина
Шмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантина
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Кабмин представил план выхода из карантина
Кабмин представил план выхода из карантина
В Украине нашли защитные костюмы с требуемым стандартом в два раза дешевле китайских, купленных Минздравом
В Украине нашли защитные костюмы с требуемым стандартом в два раза дешевле китайских, купленных Минздравом
Воронченко, Турчинова и Порошенко хотят обвинить в госизмене, - "Евросолидарность"
Воронченко, Турчинова и Порошенко хотят обвинить в госизмене, - "Евросолидарность"
Мэра Покрова задержали по подозрению в хищении 1,3 млн грн
Мэра Покрова задержали по подозрению в хищении 1,3 млн грн
В Киеве со здания на Крещатике демонтировали гигантский флагшток
В Киеве со здания на Крещатике демонтировали гигантский флагшток
Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии, - Daily Mail
Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии, - Daily Mail
ГлавнаяОбществоВойна

На Донбассе произошло 16 обстрелов, один боец ​​ранен

По позициям неподалеку Водяного противник выпустил 46 мин из 82 мм миномета.

На Донбассе произошло 16 обстрелов, один боец ​​ранен
Пророссийские боевики на оккупированной части Донбасса
Фото: EPA/UPG

В субботу, 25 апреля, в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования России 16 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Боевики трижды обстреляли наших защитников в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и девять мин из 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил неподалеку Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Опытного и Водяного противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Лебединским зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку населенного пункта Пески из станкового противотанкового гранатомета.

С наступлением темноты враг выпустил 24 мины 120 калибра по окрестностям Широкино, а по нашим позициям неподалеку Водяного применил 82 мм минометы - 46 мин.

Из 120 мм минометов боевики обстреляли наших военнослужащих у Новоалександровки и Попасной, использовав 29 мин, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим позициям рядом с Орехово.

Опорные пункты Объединенных сил рядом с Крымским оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе отметили, что преступные и наглые действия российских оккупантов вдоль линии разграничения на Донбассе безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил подавили вражескую активность.

По данным разведки Объединенных сил, 25 апреля украинские военнослужащие, которые вели оборонительные действия, уничтожили четырех оккупантов и еще пятерых ранили.

Напомним, 24 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего ранения получили двое украинских военных.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также