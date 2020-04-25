​В Киеве разоблачили схему переправки младенцев за границу под прикрытием суррогатного материнства

В Киеве правоохранители пресекли деятельность преступной группы лиц, которые, под прикрытием программы суррогатного материнства, за деньги перемещали новорожденных детей за границу (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

По материалам следствия, к организации схемы были причастны руководители одной из столичных клиник, предоставляющая услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа лиц, которые подыскивали женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

"Общий размер денежного вознаграждения, которую получали участники сделки, составлял около $50 тыс., из которых плата за организацию искусственного оплодотворения составляла $15 тыс., услуги по фиктивного брака с иностранцами от $1000 - $1500", - отметили в прокуратуре.

24 апреля по адресам проживания фигурантов, в их автомобилях и офисах, а также в клинике было проведено 11 обысков, в ходе которых были изъяты медицинские документы, паспорта граждан Украины и заверенные копии паспортов иностранцев, доверенности и другие документы, деньги, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флэш-носители.

Также были установлены адреса квартир, где содержались новорожденные.

"Так, в квартире хостельного типа на территории Соломенского района столицы правоохранители обнаружили пятерых новорожденных детей от двух до шести недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины. После оформления соответствующих актов, работниками ювенальной превенции доставили младенцев в детские больницы Киева", - отмечается в сообщении.

В настоящее время правоохранители проверяют около иностранных 140 граждан на причастность к перемещению новорожденных детей за границу.

Напомним, в 2018 году правоохранительные органы сообщили о подозрении представителям клиники репродуктивной медицины "Биотехком" в операциях с незаконным суррогатным материнством.

О необходимости ужесточить законодательство в сфере суррогатного материнства (а также усилить ответственность за домашнее насилие, усложнить возможность развода и аборта) также заявлял архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря.

В 2012 году Верховная Рада пыталась запретить использование репродуктивных технологий, в том числе суррогатного материнства, для женщин старше 51 года.