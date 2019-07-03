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В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного

Девочку осмотрели врачи, она полностью здорова.

В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
"Окно жизни" в роддоме

В городе Белая Церковь впервые положили новорожденного в "Окно жизни" - пункт, где можно анонимно оставить брошенного ребенка.

Об этом сообщила "Газета.ua".

"Окно жизни" в Белой Церкви открыли 27 декабря 2016 года, и только в этом году, 20 июня, здесь оставили первого ребенка - новорожденную девочку. 

"В 3:40 ночи мы получили сигнал, что в" Окне жизни "находится ребенок. Постовая медсестра среагировала мгновенно, хотя очень удивилась. Впервые за четыре года младенец оставили в "окне", - рассказал главврач роддома Анатолий Бондарь.

Медсестры назвали девочку Машей. Девочку обследовал неонатолог и другие врачи - никаких заболеваний у нее не обнаружили.

В течение трех дней медики оформляли необходимые документы и передали ребенка под патронат социальной службы.

Сейчас девочка находится в детской областной больнице. Согласно проекту "Окно жизни", в течение первых двух месяцев биологическая мать может вернуть ребенка, если докажет материнство. Если нет - младенца отдадут на усыновление.

Напомним, ранее в Николаеве женщина родила ребенка на балконе, убила его ножницами и выбросила на помойку.

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