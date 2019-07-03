В Харьковской области в результате ДТП погибло два человека и пострадала их 12-летняя дочь

Второго июля в 17:22 на дороге «Красноград-Перещепино» возле г. Красноград Харьковской области легковой автомобиль Mercedes столкнулся с грузовиком с последующим столкновением грузовика с рейсовым автобусом. В результате ДТП погибло два человека и травмирована 12-летняя девочка.

Об этом сообщает пресс-центр полиции Харьковской области.

Отмечается, что 37-летнему жителю города Сумы, который находился за рулем легковой машины, стало плохо во время движения. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с последующим столкновением с рейсовым автобусом сообщением «Сумы-Запорожье».

Фото: hk.npu.gov.ua

Пассажиры автобуса не пострадали. На месте происшествия погибли 37-летний водитель легковой машины и его 39-летняя жена, которая находилась на переднем пассажирском сиденье. Также пострадала 12-летняя дочь погибших, она получила перелом руки. Девочку госпитализировали в хирургическое отделение Красноградской больницы.

Фото: hk.npu.gov.ua

Состояние ее здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Следователями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, в селе Тарановка Харьковской области в результате празднования выпускного умер старшеклассник. Бабушка погибшего рассказала, что он поздно вечером пришел домой пьяный и лег спать. Наследующий день она обнаружила его мертвым.

Оказалось, что выпускник подрался с другим парнем, который перекинул юношу через себя, тот упал и ударился головой об асфальт.