​В Харьковской области в результате празднования выпускного умер старшеклассник

Он подрался с другим парнем, который перекинул юношу через себя, тот упал и ударился головой об асфальт.

В селе Тарановка, в Харьковской области в результате празднования выпускного, погиб старшеклассник. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Харьковской области.

Бабушка погибшего рассказала, что 29 июня около 23:00 ее внук вернулся домой после празднования выпускного в состоянии алкогольного опьянения и лег спать. Около 16:00 на следующий день женщина обнаружила тело парня без признаков жизни и обратилась в полицию.

Согласно экспертному исследованию, у погибшего обнаружили телесные повреждения. В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что 29 июня около 22:00 возле школы в селе Тарановка между двумя парнями произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник перекинул юношу через себя, тот упал и ударился головой об асфальт.

Полицейские оперативно установили лицо, причастное к совершению уголовного преступления. Им оказался 17-летний парень.

По данному делу было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. На данный момент решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, полицейские, которые праздновали выпускной своих детей Переяслав-Хмельницком употребляли спиртные напитки, а затем во дворе дома начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате они попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, мальчик скончался в больнице через 3 дня.