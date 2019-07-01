Участие в учения примут около 900 военных из восьми разных стран.

Фото: mil.gov.ua

Сегодня, 1 июля, в Одессе начались Международные учения «Си Бриз - 2019». В полевом лагере Международных сил состоялось торжественное построение подразделений, которые примут участие в учениях, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

На флагштоках подняли флаги Украины, США, Грузии, Молдовы.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

В этом году новацией станет отработка речного элемента. По легенде учений противник попытается заблокировать выход к морю из реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задание обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Черного моря.

В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что в 2019 году в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 военных из разных стран мира. На обучение в этом году в Одессу впервые прибыло американское судно обеспечения USNS Yuma. По типу оно является транспортно-десантным быстроходным катамараном (Joint High Speed Vessels - JHSV), предназначенным для перевозки военного подразделения, техники, снаряжения.

Для обеспечения участия в учениях кораблей, катеров, вспомогательных судов Военно-морских сил Украины подготовили более 1,5 тысячи тонн корабельного топлива. Для воздушной и наземной техники - 400 тонн авиационного керосина, 50 тонн бензина.

Самолет A400 Atlas Королевских Военно-воздушных сил Великобритании доставил в Одессу бойцов морского спецназа. С ними - специальное оборудование, снаряжение и провиант. В полевом лагере разместятся военнослужащие целом из 8 стран сухопутного группировки "Sea Breeze", в том числе Украины, США, Великобритании, Грузии, Молдовы.