На Закарпатье взрыв разрушил жилой дом, травмы и ожоги получили мужчина и его внук. Об этом информирует ГосЧС.
Инцидент произошел утром 30 июня в селе около Свалявы.
"У владельца дома диагностированы ожоговые травмы 1-3 степени тяжести на площади 35 процентов тела. В его двухлетнего внука - ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью. Пострадавших каретами экстренной медицинской помощи госпитализировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Спасатели ликвидировали незначительные очаги горения. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
В ГосЧС предполагают, что взрыв мог произойти из-за утечки газа из системы ГБО автомобиля "Москвич", который находился в гаражном помещении дома.
Напомним, ранее под Киевом при взрыве баллона с газом в автомобиле пострадал 3-летний ребенок.