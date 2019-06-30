В больницу с травмами и ожогами доставили владельца дома и его двухлетнего внука.

Фото: zk.dsns.gov.ua На Закарпатье из-за взрыва газовой установки в автомобиле обрушился дом

На Закарпатье взрыв разрушил жилой дом, травмы и ожоги получили мужчина и его внук. Об этом информирует ГосЧС.

Инцидент произошел утром 30 июня в селе около Свалявы.

"У владельца дома диагностированы ожоговые травмы 1-3 степени тяжести на площади 35 процентов тела. В его двухлетнего внука - ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью. Пострадавших каретами экстренной медицинской помощи госпитализировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали незначительные очаги горения. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

В ГосЧС предполагают, что взрыв мог произойти из-за утечки газа из системы ГБО автомобиля "Москвич", который находился в гаражном помещении дома.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Фото: zk.dsns.gov.ua

Напомним, ранее под Киевом при взрыве баллона с газом в автомобиле пострадал 3-летний ребенок.