В Черкассах задержали "минера" железнодорожного вокзала, из-за которого эвакуировали 150 людей

В Черкассах из-за анонимного сообщения о минировании железнодорожного вокзала в субботу вечером эвакуировали около 150 человек. "Минера" задержали. Об этом информирует Нацполиция области.

"Сообщение о заминировании вокзала поступило вечером 29 июня. Помещения и прилегающую территорию вокзала обследовали, взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обычное движение поездов нарушено не было.

Правоохранители установили личность "минера", им оказался житель Черкасс. Злоумышленника задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), которая предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в мае в Черкассах полиция задержала женщину, сообщавшую о заминировании.