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На Донбассе один боец ​​ВСУ получил ранения, еще один - боевую травму

Половина обстрелов боевиков была осуществлена из тяжелой артиллерии.

На Донбассе один боец ​​ВСУ получил ранения, еще один - боевую травму
Фото: Олена Максименко

За прошедшие сутки, 29 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них 15 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Гранитное, Опытное, Пески, Водяное, Авдеевка, Верхнеторецкое, Красногоровка, Талаковка, Новоселовка Вторая, Каменка, Павлополь, Широкино, Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 13 раз: дважды возле Луганского, четыре раза на окраине Майорского, пять раз неподалеку Новолуганского, а также у населенных пунктов Зайцево и Зализное.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один - боевую травму.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям.

По данным разведки, 29 июня двух оккупантов уничтожено, одного - ранено.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Луганское.

Напомним, в субботу вечером сообщалось об 11 обстрелах боевиков.

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