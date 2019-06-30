На Донбассе один боец ​​ВСУ получил ранения, еще один - боевую травму

Половина обстрелов боевиков была осуществлена из тяжелой артиллерии.

За прошедшие сутки, 29 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них 15 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Гранитное, Опытное, Пески, Водяное, Авдеевка, Верхнеторецкое, Красногоровка, Талаковка, Новоселовка Вторая, Каменка, Павлополь, Широкино, Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 13 раз: дважды возле Луганского, четыре раза на окраине Майорского, пять раз неподалеку Новолуганского, а также у населенных пунктов Зайцево и Зализное.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один - боевую травму.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям.

По данным разведки, 29 июня двух оккупантов уничтожено, одного - ранено.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Луганское.

Напомним, в субботу вечером сообщалось об 11 обстрелах боевиков.